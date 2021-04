Het paardensportevenement CHIO Rotterdam, dat van 24 tot en met 27 juni zou plaatsvinden in het Kralingse Bos, is een week verplaatst. De wedstrijden worden nu van 1 tot met 4 juli gehouden, zo maakte de organisatie donderdag bekend.

Reden voor de verplaatsing is dat het CHIO in juli meer mogelijkheden ziet voor een coronaproof evenement. "Met deze goedkeuring is de kans dat CHIO Rotterdam dit jaar door kan gaan aanmerkelijk groter geworden", aldus algemeen directeur Ron Voskuilen. De nieuwe datum past ook beter in het programma van de topruiters die zich voorbereiden op de Olympische Spelen in Tokio.

Vorig jaar werden de wedstrijden voor het eerst afgelast vanwege het coronavirus. Die afgelasting raakte toen tientallen bedrijven. "We achten de kans op een compleet CHIO inclusief publiek vrij klein." De organisatie is daarom bezig met voorbereidingen om het evenement live uit te kunnen zenden, zowel online als op televisie.