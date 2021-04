Het Erasmus MC in Rotterdam heeft het aantal operaties verder moeten afschalen omdat de ic-bedden vol liggen. Het ziekenhuis verricht alleen nog operaties die binnen twee weken moeten plaatsvinden.

Eerder verrichtte het ziekenhuis alleen operaties die binnen zes weken moeten plaatsvinden. Vorige week lag het aantal operaties dat niet door kon gaan al boven de 20 procent. Het academische ziekenhuis heeft bijna twee keer zoveel ic-bedden als normaal.

Toch raakte de afdeling in de afgelopen tijd vol, mede door het groeiende aantal coronapatiënten. Het Erasmus MC is daarom gedwongen om nog meer operaties uit te stellen. "Voor een operatie moet een ic-bed beschikbaar zijn", aldus een woordvoerder. "Als we dat niet kunnen leveren, is het niet verantwoord om de operatie door te laten gaan."

Het is nog niet bekend hoeveel operaties niet doorgaan vanwege de afschaling. Wel is duidelijk dat het gevolgen heeft voor orgaantransplantaties. "Als iemand langer dan twee weken kan wachten op een orgaan, gaat de transplantatie niet door", aldus de woordvoerder. Hierbij gaat het alleen om transplantaties met levende donoren. De operaties met organen van overleden donoren moeten direct plaatsvinden, omdat de organen anders niet meer bruikbaar zijn.

Eerder deze maand moesten andere ziekenhuizen in regio Rotterdam hun 'gewone' zorg al verminderen. Zo zijn in het Maasstad Ziekenhuis 20 procent minder operaties dan gewoonlijk. Meerdere patiënten moesten verplaatst worden naar elders in Nederland om ruimte te maken in de ziekenhuizen.