De Rotterdamse gemeenteraad vindt dat er tussen de stadsdelen Kralingen en Feijenoord/IJsselmonde een tunnel moet komen. De nieuwe oeververbinding moet bovendien plaats bieden aan de metro.

Volgens de gemeenteraad zou een nieuwe brug over de rivier een te grote impact worden op de woonwijken De Esch en de Veranda.

CDA en PvdA vrezen dat autoverkeer in de tunnel onvermijdelijk is, aangezien de rijksbijdrage voor een nieuwe oeververbinding is gekoppeld aan de vermindering van verkeer op de Van Brienenoordbrug. "Ik ben bang dat een tunnel zonder auto's om politieke redenen wordt afgeschoten", aldus Dennis Tak van de PvdA.

De meeste partijen hebben een voorkeur voor een geboorde tunnel, omdat die dieper ligt dan dan een afgezonken tunnel, een stuk langer is en boven de grond geen overlast veroorzaakt. Maar daarin gaan volgens verkeerswethouder Judith Bokhove metro en auto's niet samen. "Er is een kleine kans dat daar wel voetgangers en fietsers doorheen kunnen, maar voor auto's is in een geboorde tunnel zeker geen plek."

Een afgezonken tunnel biedt wel ruimte aan de auto, maar juist niet aan de metro. "Want die moet dan op maaiveld door een wijk gaan rijden, net als in Prins Alexander. Dat heeft te veel impact op een wijk en de hoge snelheid is bovendien gevaarlijk", aldus Bokhove.

Medio 2022 wordt een keuze gemaakt over het type oeververbinding.