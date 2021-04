Het Rotterdamse tankopslagbedrijf Vopak heeft in de eerste maanden van dit jaar 73 miljoen euro winst gemaakt. Dat is 10 miljoen euro minder dan een jaar geleden in hetzelfde kwartaal. Vopak schrijft dat woensdag toe aan een ongunstige wisselkoers en verwacht dat investeringen en uitbreidingen zich later dit jaar zullen uitbetalen.

Vopak is groot geworden in de opslag van olie, gas en chemicaliën. De laatste jaren verschuift de aandacht van het grootste onafhankelijke tankopslagbedrijf ter wereld naar gas en nieuwe energiebronnen.

Tegelijkertijd met de presentatie van de kwartaalcijfers maakte Vopak bekend de samenwerking met batterijenfabrikant Elestor uit te bouwen. Elestor maakt grote, schone waterstofbromideflowbatterijen waarin stroom van windmolens en zonnepanelen opgeslagen wordt.

Vopak draaide het afgelopen jaar een omzet van 1,19 miljard euro en maakte 300,9 miljoen euro winst.