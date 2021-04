Een man is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij in Schiedam. De persoon werd in een woning aan de Filips van Bourgondiestraat aangetroffen. Buiten hield de politie een verdachte aan.

De politie kreeg de melding van de steekpartij rond 22.20 uur binnen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en troffen de man met verwondingen aan in een woning.

Daar is hij behandeld door een mobiel medisch team. Even later is hij in kritieke toestand naar het Erasmus MC vervoerd. De man verkeert in levensgevaar, aldus de woordvoerder van de politie.

De politie wist niet veel later in de buurt van de woning een verdachte aan te houden. De politie vermoedt dat hij de dader is geweest, aangezien agenten bloed op zijn kleding aantroffen.

Wat de aanleiding is geweest voor de steekpartij, is niet duidelijk. Ook is nog niks bekend over de identiteit van de mannen. De politie doet verder onderzoek.