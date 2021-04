Door bakfietsen en aanhangers gratis uit te lenen, wil de gemeente Rotterdam het binnenkort voor haar inwoners nog makkelijker maken om grofvuil af te voeren.

Rotterdammers kunnen nu al hun grofvuil op afspraak laten ophalen, maar dat blijkt voor menigeen nog een drempel. Dagelijks worden grote voorwerpen als matrassen en kasten naast de afvalcontainers geplaatst. Wie dat doet, loopt het risico een forse boete te krijgen.

"We zijn inderdaad bezig om het uitlenen van bakfietsen en aanhangers mogelijk te maken. Voordeel daarvan is dat Rotterdammers flexibeler worden in het moment dat ze van hun grofvuil af willen", zegt een woordvoerder van de gemeente.

"Ook wordt op die manier beter het grofvuil gescheiden dan wanneer het met een vrachtwagen wordt opgehaald. Wel moeten de mensen natuurlijk de moeite nemen om de bakfiets of aanhanger te lenen."

Rotterdammers kunnen die bij de milieuparken ophalen en een dagdeel gebruiken. Rotterdam is niet de eerste stad die dit mogelijk maakt: in onder meer Utrecht en Roosendaal gebeurt dit al.

Afgelopen jaar steeg de hoeveelheid aangeboden grofvuil sterk, evenals de hoeveelheid ander huishoudelijk afval dat de gemeente verwerkt. Als oorzaak van deze stijging wordt naar de coronacrisis gewezen, waardoor mensen meer thuisbleven en vaak besloten hun woning een grote opruim- en schoonmaakbeurt te geven.