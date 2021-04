De zeven monumentale platanen naast station Rotterdam Centraal mogen voorlopig blijven staan. Dat heeft de rechtbank van Rotterdam dinsdag beslist.

De rechter deed uitspraak in een zaak van stichting De Bomenridders en bewoners van het Proveniersplein tegen de gemeente Rotterdam over de kap van zes platanen en de verplaatsing van een plataan. De bomen zijn ten onrechte niet als monumentaal aangemerkt, aldus de rechtbank.

"De vergunning is vernietigd. Deze uitspraak is positief voor de platanen, de Bomenridders en de bewoners", aldus Pim Janse van de Bomenridders. "De gemeente Rotterdam zal vrijwel zeker in hoger beroep gaan", verwacht Janse.

De bomen staan tussen kantoorgebouw Central Post en station Centraal. Daar zou het nieuwe woon- en kantoorcomplex Tree House van vastgoedontwikkelaar Provast moeten verrijzen.

Tijdens de rechtszitting wees Janse erop dat de bomen belangrijk zijn voor de luchtkwaliteit van de stad, beschutting en verkoeling.