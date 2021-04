Bewoners en sympathisanten van de Rotterdamse Tweebosbuurt hebben maandag geprotesteerd tegen het Rotterdamse woonbeleid. Na drie jaar protest begon deze week de sloop van de buurt in Rotterdam-Zuid.

Aan het eind van de dag liepen ongeveer 75 mensen een tocht door de buurt, waarbij ze stilhielden bij de woning van de 81-jarige Grarda Pelger. De demonstranten brachten een hommage aan Pelger, die het gezicht werd van de strijd tegen de sloopplannen en hielden een minuut stilte voor hun buurt. Eerder op de dag waren er optredens en lezingen, en werden spandoeken opgehangen met teksten als 'Weg met dit woonbeleid' en 'Woonvisie is sloopmissie'.

De gemeente besloot in 2018 tot sloop van 535 sociale huurwoningen in de buurt, die plaats moeten maken voor nieuwe, ruimere woningen. Het stadsbestuur wil de Afrikaanderwijk, waarvan de buurt onderdeel is, in balans brengen. Corporatie Vestia stelt dat veel van de panden verouderd zijn en niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen.

Enkele tientallen bewoners weigeren hun woning nog altijd te verlaten. Hoewel nog een rechtszaak loopt tussen Vestia en een deel van de bewoners, is de sloop van de buurt inmiddels begonnen.