Een persoon is dinsdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding op de Vondelingenweg in Rotterdam. Twee voertuigen raakten flink beschadigd en zijn weggesleept. Het incident gebeurde nabij het Havenbedrijf Rotterdam.

Agenten van basisteam Oude Maas waren in de buurt en kwamen snel ter plaatse. Zij zagen iemand in een van de beschadigde auto's zitten. "De bestuurder had last van zijn rug en borstkas. De andere partij was gelukkig ongedeerd, maar wel flink geschrokken", aldus de politie.

Het slachtoffer is in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto's zijn weggesleept.

Ook ProRail kwam ter plaatse, omdat een van de voertuigen op het spoor was terechtgekomen. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid.