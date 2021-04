Een gemuilkorfde pitbull ontsnapte maandag aan zijn eigenaar tijdens een wandeling in Capelle aan den IJssel. De muilkorf die het dier droeg, brak af. De ontsnapte hond zette zijn tanden vervolgens in een chihuahua.

De pitbull ontsnapte aan de Gong. De muilkorf van de hond brak door een nog onbekende oorzaak af. De chihuahua overleefde het incident niet. Het dier overleed aan de verwondingen.

De pitbull is in beslag genomen voor een gedragstest. "Het is nog niet bekend wat er met het dier en de eigenaar gebeurt", vertelt een woordvoerder van de politie.