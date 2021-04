Een man is maandagavond gewond geraakt bij een schietpartij in een woning aan de Walenburgerweg in Rotterdam-Noord. De politie heeft de vier andere mensen die in het huis aanwezig waren, meegenomen naar het politiebureau. Twee andere verdachten zijn nog spoorloos.

De vier verdachten worden verhoord. Aan de hand daarvan moet duidelijk worden wat zich precies in de woning heeft afgespeeld.

De politie kreeg rond 20.00 uur een melding over een schietpartij en ging met meerdere voertuigen ter plaatse. In de straat troffen agenten een gewonde man aan. Hij is behandeld in een ambulance. Volgens een politiewoordvoerder was hij wel aanspreekbaar.

De politie gaat ervan uit dat twee verdachten zijn gevlucht in een auto. De politie is nog op zoek naar hen.