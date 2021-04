Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam heeft de reguliere zorg maandag weer moeten afschalen omdat er meer intensivecarebedden voor coronapatiënten nodig zijn. In het ziekenhuis worden 20 procent minder operaties uitgevoerd dan normaal. Het gaat hierbij om operaties die kunnen wachten, zoals heup- of knieoperaties.

Degenen die deze patiënten normaal verplegen, zijn in het Maasstad Ziekenhuis nu nodig op de intensive care (ic). "Helaas is daar de druk het hoogst op dit moment", zegt Peter Langenbach, voorzitter van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis, in een verklaring op de website.

Door het schrappen van operaties wil het Rotterdamse ziekenhuis ook voorkomen dat patiënten niet op de spoedeisende hulp terechtkunnen. Acute en oncologische operaties gaan wel door, is de belofte van het ziekenhuis.

Ook in andere ziekenhuizen zijn minder operaties. In het Erasmus MC lag het percentage dat niet doorgaat, afgelopen week al boven de 20 procent. In het academische ziekenhuis zijn bijna twee keer zo veel ic-bedden als in normale tijden. In heel Nederland ligt de ic met ruim achthonderd patiënten erg vol. Dit aantal is het grootst sinds 1 mei vorig jaar.

In de Rotterdamse regio loopt het aantal coronapatiënten volgens de cijfers ook op, zowel op de ic als op de verpleegafdeling. Om ruimte te maken in de ziekenhuizen in de regio Rotterdam zijn meerdere coronapatiënten naar andere ziekenhuizen in Nederland verplaatst. Zo willen ze toch zoveel mogelijk andere patiënten kunnen helpen.