De politie ontving zondag om 21.55 uur meldingen over een mogelijke schietpartij op de Maeterlinckweg in Rotterdam. Een verdachte zette het op het lopen en is aangehouden door de politie.

Wat er precies is gebeurd, kan de politie nog niet zeggen. Op de locatie troffen agenten kogelgaten in geparkeerde auto's aan. Ook werden er hulzen gevonden.

De hulpdiensten rukten massaal uit. Onder meer een traumateam kwam ter plaatse om ambulancepersoneel te ondersteunen. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er echter geen gewonden aangetroffen.

De politie onderzoekt de zaak en spreekt met getuigen.