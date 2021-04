De politie onderzoekt een schietpartij aan het Ooievaarspad in Capelle aan den IJssel. Een man werd vrijdagavond rond 22.00 uur beschoten, maar de kogel ketste af op zijn helm.

De ambulance kwam ook ter plaatse. Het slachtoffer is voor de zekerheid meegenomen naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de schietpartij was.

Volgens een politiewoordvoerder is het onderzoek nog in volle gang. Ook is er een speurhond ingezet,

Niemand is opgepakt voor de beschieting. De politie verwacht in de loop van zondag een signalement van de daders te verspreiden.