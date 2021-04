Een automobilist is vrijdag rond 22.50 uur in de Benthuizerstraat in Rotterdam-Noord op de verkeerde weghelft beland en daarna in botsing gekomen met een andere auto. Niemand raakte gewond.

De schade aan beide auto's was aanzienlijk. Verschillende brokstukken lagen verspreid over de weg. De bestuurder ging er na het ongeluk te voet vandoor, maar werd alsnog aangehouden door de politie.

Omstanders zeggen dat er lachgas in het spel was, maar dat kan de politie niet bevestigen. Agenten vonden even later wel lachgasballonnen naast de auto van de veroorzaker.