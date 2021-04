Op de Parkkade in Rotterdam zijn zandzakken neergezet. Ook worden er vrijdag verkeersdrempels aangelegd. Het doel is om straatraces tegen te gaan, maar ook om de kade in het Scheepvaartkwartier onaantrekkelijk te maken als grootschalige hangplek.

De gemeente Rotterdam werkte al aan verkeersmaatregelen, maar deze zijn in een stroomversnelling geraakt door een zwaar ongeval afgelopen zondag. Toen stonden er naar schatting honderd auto's op de kade en werden er straatraces gehouden. Bij een inhaalactie met grote snelheid botsten twee auto's tegen elkaar en raakten drie mensen gewond, van wie één ernstig.

De Parkkade wordt al jarenlang gebruikt als hangplek door jonge mannen met auto's. "Het is redelijk kleinschalig begonnen, maar het werd nu wel erg massaal", zegt Saskia Pessy van gemeente Rotterdam (afdeling Veiligheid). "Bovendien kwamen er straatraces bij." Reden voor Pessy om snel in te grijpen.

Volgens Pessy spelen er twee problemen. "Het is een hangplek voor een groep die veel te groot is geworden. Vandaar dat we de twee ingangen naar de kade hebben afgezet met zandzakken", legt ze uit. "Dat kan omdat ze alleen worden gebruikt voor evenementen en die vinden nu niet plaats. Daarnaast komen er drempels om ervoor te zorgen dat races onaantrekkelijk worden."

De gemeente zegt in de gaten te houden of de overlast minder wordt. Het is echter moeilijk om helemaal te voorkomen dat de jongeren andere plekken opzoeken, erkent Pessy. Ze hoopt dat het vanzelf minder wordt, zodra de coronamaatregelen versoepelen.