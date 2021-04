De politie en brandweer zijn donderdagavond opnieuw uitgerukt naar een Poolse kledingwinkel aan de Katendrechtse Lagedijk in Rotterdam Charlois, omdat er een onbekende vloeistof op de voordeur zat. Vorige week woedde er brand in de winkel.

De politie vermoedt dat de vloeistof op de deur is gegooid met het doel brand te stichten.

Volgens de politie hebben omwonenden twee mannen gezien. Een van de twee had een bivakmuts op, de ander had een zwart mondkapje voor en een opvallende lichte streep op zijn kleding. "Mogelijk spraken beide mannen geen of slecht Nederlands." Ieder spoor van de mannen ontbreekt.

Het is de tweede keer in korte tijd dat hulpdiensten naar de kledingwinkel uitrukten. Volgens een woordvoerder van de politie hebben omwonenden vorige week twee jongens met een jerrycan zien weglopen.

Poolse winkels zijn de laatste tijd vaak slachtoffer van criminaliteit. Zo waren er bij meerdere supermarkten explosies. Aan de Franselaan in Rotterdam-West werd een Poolse supermarkt vorige maand twee avonden achter elkaar beschoten. Daarvoor is een 21-jarige Rotterdammer opgepakt.