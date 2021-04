Rotterdamse criminelen moesten in 2020 ruim 22 miljoen euro aan vermogen inleveren. Justitie nam een jaar eerder 'slechts' 14 miljoen euro in beslag. Ook in 2018 lag dat bedrag aanzienlijk lager: 15,8 miljoen euro.

Het Openbaar Ministerie legde vorig jaar beslag op onder meer 49 auto's, meerdere dure horloges en twee woningen.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb zei in een terugblik op vorig jaar dat hij zich hard blijft maken voor "het afpakken van crimineel vermogen en het maatschappelijk herbestemmen van deze gelden".

Dit voorjaar moet meer duidelijk worden over een proef rond het "teruggeven" van criminele eigendommen aan de maatschappij. Het afpakken van dit soort eigendommen is een speerpunt van justitie, omdat het de criminelen "raakt waar het pijn doet".

Uit de terugblik blijkt verder dat in de haven vorig jaar zo'n 40.000 kilo cocaïne is onderschept - een recordvangst.

Een plan om drugscriminaliteit rond het havengebied aan te pakken, kost volgens Aboutaleb 33 miljoen euro per jaar. Daar heeft Den Haag nu de financiële ruimte niet voor. Aboutaleb zegt de lobby voort te zetten en zijn pijlen op het nieuwe kabinet te gaan richten.