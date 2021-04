Bij een steekpartij in een woning aan de Hoogstraat in Schiedam is donderdagmiddag rond 17.30 uur een persoon gewond geraakt. Volgens de politie gaat het om een ruzie in de huiselijke sfeer. Er is nog geen verdachte opgepakt.

Het slachtoffer is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het is op dit moment niet duidelijk welke verwondingen het slachtoffer heeft overgehouden aan het steekincident. Naast een ambulance kwam ook het Mobiel Medisch Team met een auto naar Schiedam om eerste hulp te verlenen.

De politie is ter plaatse en doet onderzoek.