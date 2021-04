Met openluchtvertoningen van klassiekers uit de geschiedenis van het Internationaal Filmfestival Rotterdam (IFFR), een vleugje performances en beeldende kunst plus een nieuw programma-onderdeel genaamd 'Harbour' eindigt in juni de 50ste editie van het bekende Rotterdamse filmfeest.

Van 2 tot en met 6 juni kan publiek binnen de dan geldende coronabeperkingen voorstellingen fysiek bezoeken. Online loopt het 'on demand' bekijken van films en activiteiten door tot 10 juni. Begin dit jaar werd alles door het jubilerende IFFR nog online gedaan.

"Áls de bioscopen open zijn, tonen wij ook films op het grote doek en staan wij klaar om het publiek te verwelkomen," zegt festivaldirecteur Vanja Kaludjercic. "We popelen om het veelzijdige programma te vertonen aan het publiek: van verloren gewaande cinematografische hoogstandjes tot de debuutfilms van nieuw talent in Bright Future en natuurlijk ons nieuwe hoofdprogramma Harbour. Verder presenteren wij in Art Directions een eclectische mix van performances en installaties."

Havenstad-identiteit komt naar voren in nieuw programma-onderdeel

In 'Harbour' moet de havenstad-identiteit van Rotterdam doorklinken. Het levert in ieder geval de wereldpremière op van Dune Dreams van de Franse filmmaker Samuel Doux en de Europese première The Blue Danube van de Japanner en oud Tiger Award-winnaar Ikeda Akira.

Nederlandse inbreng tijdens het sluitstuk van het vijftigste filmfestival is er onder meer van Daniel Jacoby, Erik van Lieshout en Jasper Coppes.

De filmvertoningen in de buitenlucht zijn een samenwerking met de Rotterdamse Dakendagen en Pleinbioscoop. Waar dat is, is volgens een woordvoerder van het festival op dit moment nog niet exact bekend. Op 25 mei wordt de definitieve programmering bekendgemaakt op de site iffr.com. Dan start ook meteen de kaartverkoop.