De sjorders in de Rotterdamse haven gaan toch niet staken nu vakbond FNV cao-akkoorden heeft kunnen sluiten met sjorbedrijven Matrans Marine Services (MMS) en International Lashing Service (ILS). FNV zegt een loonsverhoging afgedwongen te hebben. Ook kunnen de 650 medewerkers van beide bedrijven eerder met pensioen.

Eerdere onderhandelingen tussen de sjorbedrijven en de vakbond liepen op niets uit. Zo gaf ILS aan dat de kosten voor het eerder stoppen met werken en loonsverhogingen veel te hoog zouden worden. Sommige sjorders van tankterminal HBTT in de Botlek stelden hun werkgever voor een ultimatum: zonder akkoord zouden er snel acties worden gevoerd.

Die mogelijke stakingsacties van sjorders, die verantwoordelijk zijn voor het vastzetten van scheepsladingen bij met name containers, kwamen op een erg ongelegen moment voor de haven.

Waren de onderhandelingen op niets uitgelopen, dan zou dat gevolgen kunnen hebben op de afwikkeling van de vele containerschepen die eerder stillagen in het Suezkanaal en nu richting de Rotterdamse haven varen.

In de cao's is een loonsverhoging van 1,5 procent per jaar en een inflatiecorrectie van 1,5 procent per jaar afgesproken. Aangezien het cao een looptijd van vier jaar heeft, komt dat neer op een loonsverhoging van 12 procent in totaal.