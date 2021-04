Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag een celstraf van zeven jaar geëist tegen twee Albanezen voor grootschalige handel in harddrugs. De officier van justitie vermoedt dat een appartement in de luxe Rotterdamse woontoren Poort van Zuid twee jaar heeft dienstgedaan als opslagplek voor cocaïne.

De vangst van 600 kilo coke in twee Rotterdamse woningen werd in november door de politie naar buiten gebracht. Een getuige had alarm geslagen, omdat een duo geregeld met grote boodschappentassen de luxe woontoren in- en uitliep.

Na het bekijken van camerabeelden en uit observaties van de politie bleek het te gaan om verdachten Muharrem D. (29) en Nilson B. (29), die een appartement op de tiende etage als bestemming hadden.

"We kunnen met groot gemak concluderen dat het D. en B. zijn geweest die de drugs daarheen hebben gebracht, in de lift hebben gezet en in de verborgen ruimte van de woning hebben geplaatst", oordeelde de officier van justitie. Zo werd op de driehonderd pakketjes van elk 1 kilo coke DNA van hen gevonden.

De politie trof D. en B. kort erna aan in een woning aan de Lange Hilleweg, waar nog eens 300 kilo cocaïne lag. In dit huis vonden agenten een sleutel van het appartement in de Poort van Zuid en een afstandsbediening voor de parkeergarage.

De rechtbank Rotterdam doet uitspraak op 22 april.