Een man is maandagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij aan de Rinze Koopmansstraat in de wijk Het Lage Land in Rotterdam. Hij is gestoken in zijn zij en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar de verdachte.

De politie is met meerdere eenheden aanwezig en doet onderzoek. De politie houdt er rekening mee dat de man mogelijk op een andere plek is neergestoken.

"Er is op dit moment nog veel onduidelijk", zegt een politiewoordvoerder. "We sluiten niet uit dat de man bijvoorbeeld is gaan rennen. Op dit moment hebben we nog geen getuigen gevonden die iets van de steekpartij hebben gezien."