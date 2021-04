In een woning aan de Mathenesserdijk in Rotterdam-Delfshaven heeft maandagmiddag een brand gewoed. Inmiddels is het vuur onder controle. De politie heeft een man aangehouden die zich in de woning bevond. Hij zou de brand mogelijk hebben aangestoken, zegt een politiewoordvoerder.

De politie doet op dit moment onderzoek naar de exacte oorzaak van de brand. De brandweer schaalde op naar middelbrand, vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

"Alle personen zijn uit het pand gehaald", aldus de woordvoerder. Het is niet duidelijk of deze personen gewond zijn geraakt. Kort daarna werd door de brandweer het sein brand meester gegeven.