Drie personen zijn zondag rond 19.00 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Parkkade in Rotterdam. Eén van hen raakte ernstig gewond.

Of er alleen auto's bij het ongeluk betrokken waren, is niet bekend. Alle slachtoffers moesten naar het ziekenhuis.

Op de Parkkade is vaak sprake van straatraces en verkeersoverlast. Vermoedelijk speelde het racegedrag ook een rol bij dit ongeluk, meldt een agent op Twitter. De politie onderzoekt het incident.

Afgelopen vrijdag voerde de politie nog een controle uit op de Parkkade. Daarbij werden 25 bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen. "Het is bekend dat er veel verkeersoverlast is op die weg, dat proberen we tegen te gaan met controles", zegt een politiewoordvoerder.