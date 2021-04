Bij een steekpartij in een woning aan de Beeningerstraat in de Rotterdamse wijk Overschie zijn in de nacht van zondag op maandag twee mensen gewond geraakt. Een man raakte zwaargewond en een vrouw lichtgewond. Beiden zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

Hulpdiensten rukten zondag rond 23.30 uur uit na een melding over twee personen met steekwonden. De slachtoffers werden door de politie in een woning aan de Beeningerstraat aangetroffen.

Eén van hen, een man, is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het andere slachtoffer, een vrouw, raakte lichtgewond.

De politie onderzoekt wat zich in de woning heeft afgespeeld.