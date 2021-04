De gemeente Rotterdam inventariseert bij hotels of die quarantainekamers beschikbaar kunnen stellen tijdens het Eurovisie Songfestival en in de zomermaanden. Bezoekers en toeristen met lichte klachten kunnen dan tijdelijk in een hotelkamer worden ondergebracht.

Een gemeentewoordvoerder benadrukt dat het niet om zorgbedden gaat. "Het gaat alleen om quarantainekamers voor mensen met lichte klachten die geen zorg nodig hebben. We onderzoeken met de GGD hoeveel kamers er eventueel nodig zijn deze zomer en hoeveel hotels bedden beschikbaar kunnen stellen Stel dat er een cruiseboot aankomt en er blijkt een corona-uitbraak aan boord te zijn, dan moeten we mensen van het schip halen en in quarantaine zetten. We moeten dan weten hoeveel en waar we plek hebben."

Voorzitter Roel Dusseldorp van de Rotterdamse Hotel Combinatie - een overlegorgaan van hotels in de regio Rotterdam - was niet op de hoogte van de inventarisatie. Hij vindt het "een fantastisch idee", maar waarschuwt dat er in de week van het Songfestival in mei weinig quarantainekamers beschikbaar zijn.

"Natuurlijk hebben we nog een paar kamers over. Maar ik denk niet dat de delegaties van het Songfestival willen dat in hun hotels mensen met coronaklachten worden opgevangen", zegt Dusseldorp.

De hotels in Rotterdam kunnen vanwege de reisbeperkingen veel minder gasten verwelkomen. Het aantal hotelovernachtingen is in 2020 bijna gehalveerd ten opzichte van 2019.

De gemeente is begonnen met de inventarisatie nadat op het werkschip Thialf meerdere mensen met het coronavirus besmet waren geraakt en in Rotterdam ondergebracht moesten worden.