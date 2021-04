Een man is zaterdagochtend lichtgewond geraakt bij een overval op een woning op de Albert Schweitzerplaats in Rotterdam-Ommoord. De overvaller drong rond 8.45 uur de flatwoning binnen en bedreigde de bewoner.

De overvaller is nog altijd voortvluchtig. Het is niet bekend welke verwondingen de man precies heeft overgehouden aan de overval. Het is daarnaast nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt.

De politie doet op dit moment onderzoek.