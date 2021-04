Een man is vrijdagavond door de politie aangehouden nadat hij betrokken was geraakt bij een aanrijding op de Industrieweg in de Rotterdamse wijk Spaanse Polder. Twee inzittenden zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Bij het ongeluk, dat rond 19.30 uur plaatsvond, waren twee personenauto's betrokken. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld.

De man werd aangehouden omdat een speekseltest aantoonde dat hij drugs had gebruikt.

Wat de toestand van de slachtoffers is, is onbekend. Een van hen liep nekklachten op.