Rotterdam-Zuid krijgt een nieuw schoolcomplex, waarin een havo/vwo-school én een vestiging van Hogeschool Rotterdam worden ondergebracht. Vanaf 2025 zullen in totaal ongeveer vierduizend leerlingen onderwijs krijgen op de locatie.

Het complex wordt gebouwd op een nu nog leeg stuk grond tussen de Laan op Zuid en de Posthumalaan, naast het UWV-kantoor. De hogeschool wil in het nieuwe gebouw alle opleidingen op het gebied van communicatie, media en informatietechnologie en het kenniscentrum Creating 010 onderbrengen. Daarnaast komt in hetzelfde gebouw een middelbare school voor ongeveer achthonderd leerlingen.

Beide scholen krijgen hun eigen ingang. De bouw moet in 2024 beginnen en een jaar later afgerond zijn. De middelbare school in het gebouw is een nieuwe havo/vwo en gaat de Hugo de Groot in Charlois vervangen. Het mavo-deel van die school verhuist naar Vakcollege de Hef in Hillesluis.

Daarmee verliest Charlois wel een brede middelbare school, erkent rector Marvin Smale van scholengroep Nieuw Zuid. "Alle leerlingen die de komende jaren bij ons beginnen, zullen we vertellen dat we in 2025 verhuizen. Ik denk dat leerlingen ook de nieuwe locatie straks weten te vinden."

Wethouder Said Kasmi (D66, Onderwijs) spreekt van een "unieke samenwerking tussen voortgezet en hoger onderwijs". "Hierdoor kunnen middelbare scholieren straks al vroeg kennismaken met hoger onderwijs. We hopen dat leerlingen zo makkelijker kunnen doorstromen naar vervolgopleidingen in het hoger onderwijs, want die overstap is nu soms nog een drempel."

Een belangrijke stap voor Rotterdam-Zuid

De komst van het onderwijscomplex is volgens het stadsbestuur ook een belangrijke stap voor Rotterdam-Zuid. "We hebben in 2018 afgesproken dat we een veelzijdiger onderwijsaanbod willen op Zuid, zodat leerlingen dicht bij huis alle soorten onderwijs kunnen genieten. Daarom ben ik zo blij dat Hogeschool Rotterdam de rivier oversteekt. Dat is echt een doorbraak", aldus Kasmi.

Rotterdam-Zuid krijgt in de komende jaren meer nieuwe onderwijsinstellingen. Zo wil ook de Erasmus Universiteit de rivier oversteken. Samen met Codarts en Hogeschool Rotterdam werkt de universiteit aan de Cultuurcampus, waar duizenden leerlingen in de toekomst cultuuronderwijs moeten kunnen volgen in een nieuw, iconisch gebouw aan het Charloisse Hoofd. Ook zijn er plannen voor nieuwe onderwijsclusters in het Stadionpark en Hart van Zuid.