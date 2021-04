De politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden voor deelname aan de avondklokrellen in Rotterdam-Zuid op 25 januari. Het gaat om een negentienjarige Rotterdammer. Het is de 28e verdachte die sinds de start van het onderzoek is opgepakt.

Volgens de politie is op beelden te zien dat hij stenen naar agenten gooit. Op andere beelden loopt hij met een pot van een supplementenwinkel die op de bewuste avond werd geplunderd.

Op de avond zelf werden bijna zestig aanhoudingen verricht. Vorige week veroordeelde de rechter de negentienjarige Sezgin H., die de mobiele eenheid (ME) met stenen bekogelde, tot 2,5 maand celstraf. Dat was de langste gevangenisstraf tot nu toe voor deelname aan de avondklokrellen in Rotterdam.

Tijdens de rellen rondom de Beijerlandselaan op Zuid werden verschillende winkels geplunderd en politieagenten bekogeld met stenen. Ook staken relschoppers een scooter en een container in brand. Burgemeester Ahmed Aboutaleb schatte de totale schade aan gemeentelijke eigendommen in op zeker 60.000 euro.

Sinds 22 februari worden foto's van de relschoppers op grote schermen in de stad getoond. Op 15 maart kwamen daar nieuwe foto's van verdachten bij.