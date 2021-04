Een 21-jarige pizzabezorger is woensdagavond omstreeks 21.00 uur overvallen, net nadat hij zijn bestelling had afgeleverd in een portiekwoning in de Rotterdamse wijk Beverwaard. De politie zoekt naar drie daders. Eén van hen had een vuurwapen bij zich.

De bezorger had nog maar net de pizza's afgeleverd, toen hij in het trappenhuis op weg naar beneden werd tegengehouden door drie jongens van tussen de achttien en twintig jaar. Zij vertelden hem dat hij zijn zakken moest leegmaken. Nadat hij dat deed, sloeg een van de daders hem met een vuurwapen op zijn hoofd.

De twee andere daders begonnen daarna op hem in te slaan en schoppen. Volgens de politie zag het slachtoffer "in al dat geweld" de kans om tussen de overvallers door te komen en de Houdringeweg op te rennen. Alhoewel de schrik er goed in zit, is hij niet gewond geraakt, zegt een politiewoordvoerder. Bij de overval is niks buitgemaakt.