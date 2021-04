Het lukt vakbond FNV niet om tot cao-akkoorden met verschillende bedrijven in de Rotterdamse haven te komen. Voor de circa vijftig medewerkers van tankterminal HBTT in de Botlek is de maat vol. Zij stellen een ultimatum en bereiden ondertussen acties voor.

De circa 650 medewerkers van twee sjorbedrijven wachten op hun beurt op het resultaat van een nieuwe ronde onderhandelingen op 8 en 13 april.

Bij HBTT worden het bedrijf en de bond het vooral niet eens over loon. Volgens Niek Stam van FNV is de actiebereidheid in de haven traditiegetrouw groot. Vrijwel alle medewerkers zijn lid van de vakbond. Eind volgende week wordt meer duidelijk.

Bij de sjorders, die lading in schepen vast zetten en dan met name containers, gaat het conflict behalve over loon over onder meer een regeling voor zwaar werk. FNV onderhandelt daarover met sjorbedrijven Matrans Marine Services (MMS) en International Lashing Service (ILS), maar vooralsnog zonder succes.

In een eerdere onderhandeling liet ILS weten dat de kosten voor een nieuwe cao met afspraken over eerder stoppen met werken en loonsverhogingen veel te hoog zouden worden. Als de onderhandelingen met ILS en MMS spaak lopen, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor de afwikkeling van de aankomst van de grote hoeveelheid containerschepen die eerder stillagen door de blokkade in het Suezkanaal en nu naar Rotterdam komen.

Volgens FNV richt de boosheid van de havenmedewerkers zich ook op de uitkomsten van het pensioenakkoord. Die pakken namelijk negatief uit voor de havenarbeiders die in ploegendiensten werken. Zij moeten volgens FNV regelingen voor eerder stoppen met werken veelal uit eigen zak betalen.