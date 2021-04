De politie heeft in het onderzoek naar de beschietingen van een restaurant, bedrijfspand en een schoonheidssalon in Rotterdam en een woning in Capelle aan den IJssel zes mannen aangehouden. Twee van hen zijn inmiddels in vrijheid gesteld.

De verdachten komen allemaal uit Amsterdam en zijn tussen de 18 en 25 jaar.

"Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de schietincidenten en we verwachten nog meer aanhoudingen te verrichten", laat een woordvoerder van de politie weten. "Twee van de zes mannen zijn in vrijheid gesteld, maar ze blijven wel verdachte."

In alle gevallen gaat het om panden die op naam staan van dezelfde Turkse familie. De beschietingen van afgelopen januari en februari zouden volgens ingewijden in het criminele circuit hebben plaatsgevonden ter intimidatie.

Ingewijden zeggen dat de 33-jarige bewoner van het huis in Capelle aan den IJssel nog een schuld heeft openstaan binnen het drugsmilieu. De man die in het buitenland zit, werd op 3 mei 2019 aan de Essenburgsingel door twee mannen neergeschoten. Hij overleefde de aanslag.

Het rechercheteam jaagt nog op de schutter en heeft een belangrijk aanknopingspunt: hij is linkshandig. Dat is duidelijk geworden uit beelden van beveiligingscamera's.