De 27-jarige man die vorig jaar september een auto onder vuur nam op de Melanchthonweg in Rotterdam-Schiebroek heeft tien jaar cel gekregen. Daarmee gaat de Rotterdamse rechtbank mee met de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De schutter wordt beschuldigd van het medeplegen van twee keer poging tot moord.

De auto van een vrouw en man werd maandag 7 september onder het metroviaduct van de Melanchthonweg ingesloten door een drietal andere voertuigen. De man achter het stuur kon niets anders doen dan stoppen. Direct daarna werd van dichtbij meerdere keren op de auto geschoten.

Ze raakten beiden wonderwel niet gewond. De schutter ging er na de schietpartij snel vandoor. Er zaten meerdere kogelinslagen in de auto en er lagen kogelhulzen op straat.

"Omdat er van zo dichtbij en gericht is geschoten, beschouwen we het incident als een poging tot moord", zei politiewoordvoerder Mirjam Boers in oktober in het tv-programma Opsporing Verzocht. Bovendien nam de politie de zaak hoog op, omdat er op een openbare weg werd geschoten.

De schutter werd later aangehouden, nadat de politie hem via tips van getuigen op het spoor kwam. Zo kon een getuige zich een deel van het kenteken van de auto van de schutter herinneren, een andere getuige wist het type en ook de kleur van de auto. De verdachte stond bovendien op camerabeelden en zijn DNA werd aangetroffen op kogelhulzen.