Voor de deur van een Poolse kledingwinkel aan de Katendrechtse Lagendijk in Rotterdam heeft dinsdagavond brand gewoed. Volgens een woordvoerder van de politie hebben ooggetuigen twee jongens met een jerrycan weg zien lopen. Er is nog niemand voor de brandstichting aangehouden.

Politie en brandweer kregen dinsdagavond een melding van een brand. De brandweerlieden waren snel ter plaatse om het vuur te blussen. Omwonenden waren toen al buiten om water over het vuur te gooien.

Volgens een woordvoerder van de politie is er sprake van brandstichting. De politie is een buurtonderzoek gestart. Ook worden camerabeelden bekeken om te zien of er twee jongens met een jerrycan teruggezien kunnen worden.

Eerder waren andere Poolse winkels slachtoffer van criminaliteit. Zo waren er bij meerdere Poolse supermarkten explosies. Aan de Franselaan in Rotterdam-West werd een Poolse supermarkt vorige maand twee avonden achter elkaar beschoten. De politie kan echter niet met zekerheid zeggen dat deze incidenten in verband met elkaar staan.