Het verkeersexperiment aan beide kanten van de Maastunnel in Rotterdam wordt opnieuw verlengd. Tussen het Zuidplein en het Bentinckplein blijft tot eind dit jaar een rijstrook afgesloten.

Bovendien wordt vanaf eind mei in omgekeerde richting een rijstrook afgesloten. Dat staat in een bewonersbrief die de gemeente dinsdag naar omwonenden verstuurt.

De Maastunnelcorridor is een van de vieste autoroutes in de stad. Om de lucht schoner te krijgen, heeft de gemeente sinds vorig jaar mei een rijbaan afgesloten voor verkeer dat zowel vanaf de noord- als zuidkant richting de Maastunnel rijdt.

"De luchtkwaliteit is sinds de start van deze verkeersaanpak beter geworden en bevindt zich nu in heel Rotterdam onder de Europese normen", schrijft verkeerswethouder Judith Bokhove in de brief.

Sinds de start van het experiment is het aantal voertuigen aan de noordkant van de tunnel tot ruim een kwart afgenomen. Aan de zuidkant is de afname iets kleiner: 17 procent. De dalingen zijn volgens de wethouder een direct gevolg van de verkeersaanpak. Ook noemt ze de coronamaatregelen en de gunstige weersomstandigheden als oorzaken voor de afname.

Experiment krijgt een uitgebreider vervolg

De wethouder schrijft in de brief dat de luchtkwaliteit ook na de coronamaatregelen aan de Europese richtlijnen moet voldoen. Daarom wordt vanaf eind mei ook een rijstrook in omgekeerde richting aan weerszijden van de Maastunnel afgesloten. In de tunnel zelf blijven alle rijstroken beschikbaar.

Dit betekent dat op de Pleinweg niet alleen een rijbaan is gesloten voor verkeer richting de tunnel, maar dat ook een rijbaan vanuit de Maastunnel gesloten wordt. Hetzelfde geldt voor de noordkant van de tunnel: op de 's-Gravendijkwal is vanaf eind mei in beide richtingen een rijbaan afgesloten. Alleen hulpdiensten mogen deze rijbanen gebruiken.

Eind 2021 wordt het experiment geëvalueerd. "Op basis van de resultaten wordt bepaald of de aanpak blijvend is", aldus Bokhove.

Het experiment krijgt gemengde reacties. Uit een peiling van de gemeente blijkt dat ruim twee derde van de omwonenden het een goed idee vindt om minder verkeer rond de Maastunnel te laten rijden. Sommige omwonenden vierden het experiment vorig jaar met vlaggen, slingers, gebak en een kop koffie.

Andere omwonenden zijn niet zo blij met het verkeersexperiment. Mustafa Ahmadi, die aan het Zuidplein woont, zei eerder tegen het AD "horendol" van de versmalling te worden. Die leidt volgens hem tot veel agressie onder automobilisten. "Als straks iedereen de auto weer pakt, blijft het niet bij woordenwisselingen."