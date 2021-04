Drie actievoerders van Greenpeace protesteren maandag tegen het opnieuw openen van de energiecentrale op de Rotterdamse Maasvlakte. Deze kolencentrale lag sinds begin 2020 stil vanwege technische mankementen.

Het drietal staat sinds 9.00 uur voor de kolencentrale. De actievoerders dragen spandoeken met teksten als 'Hé overheid, kap eens met kolen' en 'Nooit meer open'. Greenpeace vindt het "onbegrijpelijk en ongepast" om de kolencentrale van de Amerikaanse investeerder Riverstone te heropenen.

De centrale staat volgens Greenpeace in de top tien van de grootste klimaatvervuilers in Nederland. "De technische problemen waren een uitgelezen kans voor Nederland om deze enorme vervuiler te sluiten. Als de centrale uitgeschakeld zou blijven, hadden we een flinke stap gemaakt voor het klimaat", vertelt klimaat- en energie-expert Dewi Zloch van Greenpeace Nederland. "Dat de centrale nu, midden in de klimaatcrisis, weer start met het uitstoten van vieze lucht en CO2 vinden wij een slechte zaak."

De kolencentrale van Riverstone is een van de laatste vier nog overgebleven kolencentrales in Nederland. De Amerikaanse investeerder was de enige partij die inging op het aanbod van de overheid om over te gaan tot vervroegde sluiting. Voor de sluiting zou de overheid zo'n 240 miljoen euro willen betalen. "Ondanks deze flinke smak geld, is deze deal nog niet rond", aldus Zloch.

"Als deze kolencentrale door blijft vervuilen, kunnen we de klimaatdoelen uit het Urgenda-vonnis ook op onze buik schrijven. Het nieuwe kabinet zou deze vervuilende kolencentrale direct moeten sluiten."