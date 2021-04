Een zestigjarige man is maandag overleden na een ruzie in een woning aan de Blekerslaan in Rotterdam-Zuid. Een 46-jarige vrouw en een 18-jarige man die aanwezig waren in de woning, zijn aangehouden.

Het slachtoffer zou na de ruzie onwel zijn geworden. Iets voor 18.00 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd. Reanimatie mocht niet meer baten.

Het is niet bekend wat de relatie tussen het slachtoffer en de verdachten is. De politie doet onderzoek naar het incident.