De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb roept op de terrassen én Diergaarde Blijdorp zo snel mogelijk weer te openen.

Volgens zijn woordvoerder valt er niet meer te handhaven. "Het is niet uit te leggen dat mensen op het grasveld bij Hotel New York liggen met een fles rosé en de terrassen dicht zijn."

Door opening van de terrassen en Diergaarde Blijdorp is de hoop dat het minder druk wordt in de parken. "Veel Rotterdammers hebben geen buitenruimte en trekken eropuit. Je ziet dat het bomvol is in de parken. Terwijl je op terrassen en in de dierentuin de drukte juist kunt reguleren", aldus de woordvoerder.

"Bovendien is de situatie anders dan aan het begin van de pandemie. We zaten toen een paar weken opgesloten. Nu zitten we al een hele tijd opgesloten. De rek is er gewoon uit."

Rotterdam wil ook bekijken hoe de drukte in het Kralingse Bos beter gespreid kan worden, bijvoorbeeld met stewards of gastvrouwen. "Vooral aan het begin van het bos is het erg druk", zegt de woordvoerder.

Chaotische toestanden voorkomen door terrassen te openen

Aboutaleb doet zijn oproep samen met de burgemeesters Sharon Dijksma van Utrecht en Jan van Zanen van Den Haag. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema liet eerder in het RTL-4 programma Beau weten de buitenruimtes weer te willen openen om chaotische toestanden te voorkomen. Het Veiligheidsberaad overlegt met het kabinet over een aangepaste routekaart met meer meer versoepelingen

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) reageert positief op de oproep om de terrassen snel weer te heropenen. "Ondernemers zien dit als een lichtpunt, een hoopvol signaal naar een hopelijk snelle heropening van de horeca", zegt voorzitter Robèr Willemsen.