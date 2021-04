De winteropvang in de Maassilo in Rotterdam-Zuid is van maandag tot en met zeker woensdag open vanwege het verwachte winterweer.

Alle dak- en thuislozen, kunnen na Pasen drie nachten terecht in de Maassilo. "Het is afhankelijk van het weer of het wordt verlengd", zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam. Wie normaal gesproken geen recht heeft op zorg, kan dankzij de winterkouderegeling nu toch terecht voor zorg.

Deze regeling is bedoeld om alle dak- en thuislozen tegen de kou te beschermen. Na een zonnige lenteweek wordt het de komende dagen flink kouder. De vier grote steden, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht, bepalen samen wanneer de winterkouderegeling ingaat.

Sinds vorig jaar december dient de Maassilo als nachtopvang.