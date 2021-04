Twee Rotterdammers van 35 en 36 jaar zijn deze week aangehouden in een witwasonderzoek. Het tweetal wordt verdacht van het verduisteren van flinke sommen geld. Volgens de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is er ruim 81.000 euro aan contant geld en diverse cryptovaluta's met een waarde van ongeveer 1 miljoen dollar (ongeveer 850.500 euro) in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op twee woningen van de verdachten.

Na een aantal afwijkende stortingen vanuit het buitenland op een bankrekening ontstond bij rechercheurs het vermoeden dat er sprake was van witwassen. Daarop werd een witwasonderzoek ingesteld. Tijdens de aanhouding van de Rotterdammers zijn de woningen en een bedrijfspand van de verdachten doorzocht.

De mannen zijn inmiddels verhoord en weer op vrije voeten gesteld. Ze blijven verdachten in het onderzoek, dat nog loopt. Meer arrestaties worden niet uitgesloten.