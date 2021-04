Om het vaarverkeer in goede banen te leiden, surveilleren waterstewards dit weekend op de Nieuwe Maas in Rotterdam. Havenbedrijf Rotterdam verwacht drukte op het water.

De waterstewards varen in snelle boten en spreken recreanten aan, geven informatie en delen folders uit. Zij zijn dit weekend voor eerst dit jaar weer actief.

Vorig jaar is er een proef met deze toezichthouders gedraaid vanwege de toenemende drukte op het water. De Nieuwe Maas is populair bij recreanten en tegelijkertijd een belangrijke vaarweg voor de Rotterdamse haven. Toen is al besloten dat de waterstewards een blijvertje zijn en telkens op piekdagen acte de présence geven.

Het werk wordt gedaan door leden van de Dordtse reddingsbrigade. Zij varen met hun Rhib-motorboten op twee plaatsen: bij de monding van de Maashaven en bij de Van Brienenoordbrug.