De politie doet vrijdagochtend onderzoek naar een mogelijke schietpartij bij een bedrijfspand aan de Andries Copierhof in Rotterdam-Nesselande. Een van de ruiten is beschadigd en het pand is afgezet met linten.

Rond de klok van 6.00 uur kreeg de politie een melding dat er mogelijk schoten waren gelost, aldus een woordvoerder.

Op foto's is te zien dat in een raam een kogelgat zit.