Het Rotterdamse Zomercarnaval van 2021 gaat niet door. Hoewel begin maart nog werd aangekondigd dat het evenement naar Ahoy verhuisde, is toch besloten daarvan af te zien vanwege de angst voor besmettingen.

Het Zomercarnaval maakt deel uit van het vijfdaagse festival Rotterdam Unlimited, dat in zijn geheel wordt uitgesteld. Vanwege alle coronaontwikkelingen zette de organisatie in op een indoor editie van het jaarlijkse evenement met activiteiten in de Doelen en Theater Zuidplein, en als finale een grote parade in Rotterdam Ahoy.

"Men vindt de risico's nog te groot, er is nog te veel onzekerheid en de kans op besmettingen weerhoudt ook de dansers en danseressen ervan om zich massaal aan te melden", zo laat de organisatie weten.

Ook het invullen van het avondprogramma valt tegen. De meeste internationale acts wachten de ontwikkelingen af en er zijn nog te weinig speelmogelijkheden om internationale tours in te plannen. De organisatie verwacht dat dit pas in 2022 echt op gang komt.