Verkeerswethouder Judith Bokhove wist niet dat de Erasmusbrug afgelopen weekend zou worden afgesloten voor tv-opnames van de NOS voor het Eurovisie Songfestival. Doordat die afsluiting samenviel met de afsluiting van de Beneluxtunnel, ontstond een urenlange verkeerschaos in de stad.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb wist wél dat de brug dicht zou gaan, maar hij vergat dat tegen zijn wethouder te zeggen.

"Dit is ongelooflijk vervelend", aldus Bokhove (GroenLinks) donderdagochtend na felle kritiek uit de gemeenteraad. Ze vertelde dat ze wel wist van de afsluiting van de Beneluxtunnel door Rijkswaterstaat, maar niet van het sluiten van de Erasmusbrug.

"Ik was ook verbaasd. De verantwoordelijke dienst heeft dit beoordeeld en besloten dat het kon. Daarom is ook niet bestuurlijk opgeschaald en ben ik niet geïnformeerd. Dat was geen goede inschatting, een betreurenswaardige beslissing. Ik kan u alleen maar gelijk geven."

Burgemeester Aboutaleb vertelde daarna dat een deel van de schuld bij hem lag. Hij wist wél van de afsluiting. "Ik vermoedde dat het goed zou gaan, maar ben vergeten de wethouder te informeren. Dus als u boos bent op de wethouder, mag u een deel van de schuld op mij schuiven. Het is mij keurig voorgelegd omdat ik een vergunning moest afgeven."

Wethouder belooft beterschap na 'betreurenswaardige' fout

De verkeersregiekamer was wél op de hoogte van beide afsluitingen, maar informeerde de wethouder niet omdat ze inschatte dat de gevolgen te overzien zouden zijn. Er was vooraf ook geen publiciteit om het publiek te waarschuwen voor de afsluiting van de brug.

Bokhove erkende meermaals dat dat een "betreurenswaardige" fout was, en belooft beterschap. "Mijn dienst gaat met Rijkswaterstaat om tafel om te bespreken hoe dit beter kan. We gaan nadrukkelijk evalueren. We moeten hier lessen uit trekken."

CDA, ChristenUnie, Leefbaar Rotterdam en VVD toonden zich donderdag in de gemeenteraad verbolgen over de gelijktijdige afsluiting.