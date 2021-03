Lachgas is per direct in grote gebieden van Rotterdam verboden. Het gaat om het centrum van de stad, parken, uitgaansgebieden, winkelcentra, scholen en enkele pleinen. Ook in de wijken Carnisse, Bloemhof, Hillesluis, Tarwewijk en het Oude Westen zijn de ballonnetjes in de ban gedaan.

Het verbod is sinds dinsdag van kracht. De gemeente Rotterdam kijkt nog of meer delen van de stad daarvoor in aanmerking komen. Daarvoor wordt overlegd met de politie, gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

De verkoop van lachgas was al aan banden gelegd. Ook tegen het veroorzaken van overlast door lachgas werd streng opgetreden. Daar is nu dus een gebruiksverbod bij gekomen.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb komt daarmee tegemoet aan de roep van politici, bewoners en medici. De gebiedscommissie Centrum vroeg vorige week nog om een verbod, omdat gevreesd wordt voor de verkeersveiligheid en er ergernis is over de lachgaspatronen en -tanks op straat.

Lachgas geeft de gebruikers een korte, sterke roes die ongeveer een tot vijf minuten duurt. De gebruiker wordt licht in zijn hoofd, voelt minder pijn en de spieren ontspannen. Soms treden hallucinaties op.