Autoverhuurder Sixt keert met zijn deelauto's terug naar Rotterdam. Uit onvrede met de hoge parkeerkosten haalde het bedrijf de wagens begin dit jaar weg, maar per 7 april staan ze weer in de Maasstad.

Hoewel Rotterdam graag meer deelauto's in de stad verwelkomt, waren de parkeervergunningen niet geregeld. Daardoor moest Sixt maandenlang de parkeertarieven voor normale auto's betalen en met 150 wagens liep de rekening hoog op. Het systeem waarin de vergunningen kunnen worden aangevraagd, functioneerde niet, maar dat is inmiddels wel geregeld.

Vanaf volgende week kunnen Rotterdammers Sixt dus weer in hun stad vinden. "We hebben ons ingeschreven voor tweehonderd parkeervergunningen, maar we beginnen er met honderd. Daarna kunnen we met de vraag meegroeien", zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Sixt kreeg na de terugtrekking veel reacties van klanten. "Ook van mensen die hun auto hadden weggedaan. Voor hen was het extra vervelend. Maar het is goed om te weten dat bewoners bereid zijn hun eigen auto in te ruilen voor een leenwagen", aldus de zegsman.

Het bedrijf pleit voor een uniforme, landelijke parkeervergunning voor deelauto's. Nu verschillen die per stad.