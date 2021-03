In een schoothoop op het terrein van het bedrijf European Metal Recycling aan de Quebecstraat in het Rotterdamse haven- en industriegebied de Botlek heeft in de nacht van maandag op dinsdag een flinke brand gewoed. Bijna zestig omwonenden in de regio Rotterdam hebben geklaagd over stankoverlast.

Hulpdiensten werden rond 4.00 uur gealarmeerd over het vuur bij het metaalrecyclingsbedrijf. Ze schaalden al snel op en rukten massaal uit.

De brand is inmiddels onder controle en de rookontwikkeling wordt al minder. Rond 6.15 uur gaf de brandweer het sein brand meester.

Het blussen van de brand was in de omgeving van Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen te ruiken. De DCMR heeft 58 stankklachten ontvangen van bewoners uit die gebieden. Zij roken een metaallucht. De brandweer heeft geen verhoogde waarden gevonden in metingen van de lucht.

Ook nu de brand onder controle is, kan het in de directe omgeving van de berg metaal nog enkele uren stinken. In de rest van de regio zijn op dit moment geen stankklachten meer, meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Het is onduidelijk hoe de brand in de schroothoop kon ontstaan.