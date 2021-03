John van Assendelft gaat de gemeenteraad in voor Leefbaar Rotterdam. Hij treedt op 8 april toe tot de raad en is de vervanger van Joost Eerdmans die namens JA21 in de Tweede Kamer komt.

De 67-jarige Van Assendelft is al jaren actief in de politiek als deelraad- en gebiedscommissielid in het gebied Kralingen-Crooswijk. Hij was 49 jaar werkzaam in de detailhandel. Daarnaast is hij actief als vrijwilliger en maakt hij zich sterk voor eenzame ouderen.

"Pim Fortuyn was m'n grote motivator om in 2002 lid van Leefbaar Rotterdam te worden en me in te gaan zetten voor de stad waar ik van hou", aldus Van Assendelft.

"Als gemeenteraadslid denk ik meer te kunnen bereiken voor de Rotterdammers. Ik sta voor onze klassiekers schoon, heel en veilig; vooral de aanpak van verkeershufters, maar ook eenzaamheid en overlast van lachgasgebruik in de buitenruimte gaan me aan het hart. Voor de aanpak van al die problemen hebben we de hulp van alle Rotterdammers nodig."

Leefbaar Rotterdam hoopt binnenkort eveneens een vervanger te kunnen presenteren voor raadslid Ehsan Jami die op 29 april afzwaait. Jami wordt griffier op Sint-Eustatius.